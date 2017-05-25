Седьмой подозреваемый арестован в Великобритании в связи с терактом на стадионе в Манчестре

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании арестован седьмой человек в связи с терактом на стадионе "Манчестер Арена".
По данным правоохранительных органов, арест был совершен в ходе обысков в городе Нанитоне, Уорикшир.
Полиция заявила, что расследует преступную "сеть".
Searches carried out in Moss Side pic.twitter.com/Kf45aP7mcV— G M Police (@gmpolice) May 25, 2017 >
Между тем, телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщает, что в доме предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди была найдена своеобразная мастерская по изготовлению бомб.
"Он, по-видимому, сделал достаточно запасов химикатов для изготовления дополнительных бомб", - говорится в сообщении.
Ранее на севере Манчестера в ходе спецоперации был арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта. Пятый подозреваемый был задержан в английском городе Уиган.
Западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Ливии сообщали, что стражи порядка задержали в этой стране брата и отца предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди. Кроме того, сообщалось о задержании в Великобритании еще одного брата - Исмаила Абеди.
Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.