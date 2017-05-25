Седьмой подозреваемый арестован в Великобритании в связи с терактом на стадионе в Манчестре

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании арестован седьмой человек в связи с терактом на стадионе "Манчестер Арена".

По данным правоохранительных органов, арест был совершен в ходе обысков в городе Нанитоне, Уорикшир.

Полиция заявила, что расследует преступную "сеть".