В Казахстане потребовали для беглого экс-банкира Аблязова 20 лет колонии

На родине его обвиняют в хищении свыше $7,5 млрд и других преступлениях

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Алма-Аты в четверг попросила суд приговорить бывшего главу казахстанского "БТА банка" Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд над Аблязовым проходит заочно. Вместе с ним обвиняемыми по делу проходят три бывших топ-менеджера БТА банка - председатель правления банка Садуакас Мамеш, председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов и директор банка по кредитованию Кайрат Садыков.

Аблязов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств "БТА банка" и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами у иностранных финансовых институтов.

Дело в отношении Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году.

31 июля 2013 года экс-банкир был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина подали запросы об экстрадиции Аблязова из Франции.

В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного. Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача "запрошена в политических целях".

Российские власти обвиняют Аблязова в хищении $5 млрд. Казахстан обвиняет экс-банкира и его сообщников в хищении свыше $7,5 млрд.