Аваков рассказал о допущенной при расследовании убийства Шеремета ошибке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что один из участников расследования убийства журналиста Павла Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает сейчас перепроверять все материалы дела.

"Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажет так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла... но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты", - сказал Аваков в эфире программы "Левый берег с Соней Кошкиной" на "24 канале".

По словам министра, журналистам, которые проводили собственное расследование и выявили дополнительные факты, должны были поделиться этой информацией со следствием. Аваков подчеркнул, что утаивание фактов от следствия является преступлением.

24 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь в Верховной раде, заявил, что в деле по убийству Шеремета следствие допустило ошибку, не изъяв одну из важнейших видеозаписей.

В свою очередь глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что сотрудники СБУ изымали диски только по одному адресу в рамках расследования убийства Шеремета и передали их Национальной полиции, ошибки в следствии, о которых ранее сказал генпрокурор, спецслужбы не касаются.

20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистская деятельность на Украине и других странах.