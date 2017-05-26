До 44 выросло число жертв антитеррористической операции на юге Филиппин

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в ходе антитеррористической операции в городе Марави на юге Филиппин, возросло до 44, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Однако пока неизвестно, есть ли среди погибших мирные жители, тысячи из которых бежали из захваченного террористами города после начала освободительной операции.

Армия Филиппин проводит операцию в городе Марави на острове Минданао против местных боевиков, присягнувших на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России).

Отмечается, что бои вспыхнули после того, как военные попытались захватить Иснилона Хапилона - одного из лидеров местного террористического подполья. Администрация США, в частности, назначила за его голову награду в $5 млн.

Ранее сообщалось, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел на острове Минданао военное положение. Он также заявил, что в случае распространения террористической угрозы военное положение может быть введено на территории всей страны.