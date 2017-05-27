У мусульман наступил священный месяц рамадан

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Месяц поста рамадан наступил у приверженцев ислама в ночь на субботу. В течение всего периода рамадана соблюдается строгий пост ("ураза"), который подразумевает отказ от еды и интимных отношений в светлое время суток. Этот период целиком посвящается познанию Аллаха и Корана.

Накануне, в пятницу, на территории московской Мемориальной мечети открылся ежегодный "Шатер рамадана" - культурно-благотворительный и просветительский проект, который будет действовать до окончания поста. В церемонии приняли участие чиновники, дипломаты, духовные лидеры, деятели культуры и науки, представители общественных организаций.

В шатре будут проходить вечера, посвященные регионам России и зарубежным странам, а после захода солнца - устраиваться бесплатные трапезы.

В соответствии с одним из пяти столпов ислама в течение рамадана правоверные мусульмане должны поститься от утреннего намаза (на рассвете) до вечернего (на заходе солнца). От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, больные и престарелые люди, дети младше семи лет, а также те, кто не может соблюдать его по объективным причинам, - например, воины и путешественники.

В рамадан совершение благих дел считается особенно важным. Согласно изречению пророка Мухаммеда, Аллах увеличивает значимость каждого из них в 700 раз.

Считается, что именно в этом месяце был ниспослан Коран.

Рамадан заканчивается праздником разговения, который в этом году приходится на 25 июня.

Исламский календарь - лунный, и среди мусульманских стран существуют разногласия по поводу начала лунных месяцев, в том числе начала и окончания рамадана. В наше время предпринимаются усилия по унификации мусульманского календаря.