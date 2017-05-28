Дональд Трамп вернулся в Белый дом из заокеанской поездки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вернулся в Вашингтон, завершив девятидневную серию международных встреч на противоположном берегу Атлантического океана, сообщил телеканал CNN .

Борт номер один приземлился на авиабазе "Эндрюс" в Мэриленде около 21:00 субботы по местному времени (4:00 по Москве), после чего семья Трампа отбыла на вертолете в Белый дом.

Поездка президента США включила в себя визиты в Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину, Ватикан, Бельгию и Италию. За девять дней он встретился с лидерами многих стран.

Ранее сообщалось, что по возвращении Трамп собирается "перетрясти" штат своей администрации, чтобы противостоять обвинениям в противоправных связях с Россией.