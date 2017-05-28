Друг смертника из Манчестера увидел причины его радикализации в Англии

Религиозность Салмана Абеди стала проявляться около двух лет назад

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Друг детства Салмана Абеди, подозреваемого в совершении теракта в Манчестере, предложил искать причины радикализации в Англии. В интервью телеканалу SkyNews он рассказал, что Абеди всегда был нормальный улыбчивым подростком, когда они росли вместе. Однако последние два года они совсем не виделись.

Другом Абеди оказался рэпер Геко. Геко заметил, что тот в последние годы стал намного более религиозным, однако подозревал, что он исповедует "мир и любовь". Когда Геко узнал о причастности друга к теракту, он заплакал. Рэпер считает, что Абеди не мог спланировать взрыв в одиночку и действовал с сообщниками.

Несколько лет назад он ничем не отличался от большинства подростков и любил проводить время с друзьями. По информации SkyNews, в 2012 году в соцсетях Абеди в переписках с друзьями интересовался употреблением марихуаны.

На следующий день после взрыва на "Манчестер Арене" по городу прошли полицейские рейды с целью найти сообщников террориста. В субботу вечером полиция опубликовала кадры с камер наблюдения, на которых изображен Абеди.

В минувший понедельник на концерте американской певицы Арианы Гранде взорвалась бомба. Жертвами стали 22 человека, пострадали 119. Большинство из них дети и подростки.