Военные США подтвердили запуск КНДР баллистической ракеты малой дальности

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Тихоокеанское командование США подтвердило, что КНДР вновь запустила баллистическую ракету малой дальности, которая упала в Японском море.

Как отмечается в заявлении командования, распространенном в воскресенье, запуск, предположительно, баллистической ракеты малой дальности, был осуществлен в 23.40 МСК с аэродрома в Вонсане.

"Тип ракеты анализируется", - отмечается в заявлении.

Военные подтвердили, что ракета упала в Японском море, она находились в воздухе шесть минут. Кроме того, как отметили в Пентагоне, данный запуск "не был связан с межконтинентальной баллистической ракетой".

Как подчеркивается в заявлении, опасность для Северной Америки пуск не представлял.

"Мы продолжаем внимательно отслеживать действия Северной Кореи", - говорится в документе.

В нем также подтверждается "твердая приверженность обеспечению безопасности наших союзников - Республики Корея и Японии".