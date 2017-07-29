В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере

По данным агентства, пострадали три российских туриста, госпитализация им не потребовалась

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России, более ста россиян были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что из отеля были эвакуированы не менее 400 постояльцев, из которых более ста - российские туристы.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали как минимум четверо россиян.