В Ростуризме уточнили количество пострадавших россиян при пожаре в Кемере

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - При пожаре в отеле Eldar Resort в турецком Кемере пострадали три гражданина России, более ста россиян были эвакуированы, сообщили в пресс-службе Ростуризма в субботу.
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"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет", - говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что из отеля были эвакуированы не менее 400 постояльцев, из которых более ста - российские туристы.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали как минимум четверо россиян.