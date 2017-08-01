Китай возложил ответственность за ситуацию на Корейском полуострове на США и КНДР

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Ответственность за напряженность в районе Корейского полуострова несут Вашингтон и Пхеньян, а не Китай, заявил постпред КНР при ООН Лю Цзеи.

"Независимо от того, какими возможностями располагает Китай, он не может добиться практических результатов, поскольку их достижение зависит от двух принципиальных сторон (США и КНДР - ИФ)", - сказал дипломат журналистам во Всемирной организации.

Он добавил: "Они, а не Китай, несут основную ответственность за то, чтобы движение по этой проблеме осуществлялось, начало осуществляться в правильном направлении".

США последовательно обвиняют Китай, являющийся основным торговым партнером Пхеньяна, в том, что КНР не использует возможности давления на Северную Корею, чтобы вынудить ее отказаться от ракетно-ядерных программ. В субботу минувшей недели президент США Дональд Трамп предупредил, что больше не может допускать, чтобы китайская сторона "ничего не делала" для урегулирования кризиса.

Китай недавно выступил с инициативой о параллельном замораживании Северной Кореей ракетно-ядерных испытаний и прекращении США и Южной Кореей совместных военных учений в районе полуострова, США ее не поддержали.

Американский постпред при ООН Никки Хейли накануне заявила, что Вашингтон не видит смысла в созыве экстренного заседания Совета безопасности для обсуждения новых санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное Северной Кореей очередное ракетное испытание.

"В созыве экстренного заседания нет смысла, раз оно не приведет к консенсусу", - сказала дипломат.

Хейли сказала: "Дополнительная резолюция Совбеза, если она не усилит в значительной степени международное давление на Северную Корею, не будет иметь ценности". Она добавилав, что "фактически, это хуже, чем ничего, поскольку станет сигналом северокорейскому диктатору о том. что мировое сообщество не хочет бросить ему серьезный вызов".

Постпред отметила, что усиление давления на Пхеньян в значительной степени зависит от Китая.

"Хватит разговоров о Северной Корее. Китай предупрежден, что должен действовать. Япония и Южная Корея должны усилить давление. Это не только проблема США. Это потребует международного решения", - написала она в своем твиттере в воскресенье.

В то же время, как сообщил Лю Цзеи, работа над проектом соответствующей резолюции продолжается.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заявил в интервью телеканалу АВС, что проект новой резолюции СБ ООН находится в процессе обсуждения, однако "эта резолюция не должна уравнивать меры, нацеленные на прекращение незаконной деятельности Пхеньяна в области разработки ядерного оружия и ракетной техники, с вопросом экономического удушения целой страны", сказал российский дипломат.