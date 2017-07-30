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В МИД РФ назвали ракетные пуски КНДР "тестированием примитивных устройств"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - КНДР потребуется много лет, чтобы получить возможность нанесения ядерного удара по США, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что от того момента, когда они (КНДР - ИФ) получат возможность нанесения удара, нас отделяют многие годы", - сказал Рябков в интервью американскому телеканалу ABС.

"То, что они сейчас тестируют - это примитивные устройства, на развертывание которых уходят месяцы", - добавил он.

Тем не менее, по словам Рябкова, в Москве обеспокоены в связи с последним ракетным пуском КНДР и готовы продолжать сотрудничество с США по этой проблеме.

"Мы надеемся, что нам удастся найти выход, коллективно и на основе сотрудничества , в Нью-Йорке - в Совете Безопасности ООН - и мы продолжим двусторонние контакты с Вашингтоном по этой проблеме, поскольку это очень серьезно и опасно, и мы обеспокоены (последним ракетным пуском КНДР - ИФ), Северная Корея находится очень близко к нашим границам", - сказал российский дипломат.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 29 июля, КНДР в очередной раз испытала баллистическую ракету. По данным аналитиков, ракета способна достигнуть континентальной части США.

Теги: КНДР
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