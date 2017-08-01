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В Венесуэле задержали двух лидеров оппозиции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лидеры венесуэльской оппозиции - Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма - задержаны во вторник сотрудниками правоохранительных органов в собственных домах.

"Они только что забрали его из дома. Мы не знаем, где он и куда его забрали. Если с ним что-то случится, это будет на совести Мадуро", - написала в своем твиттере супруга Лопеса Лилиан Тинтори.

Позже она разместила видеозапись, на которой запечатлен момент задержания.

О задержании Ледесмы сообщил депутат Национальной ассамблеи Ричард Бланко.

"Так сотрудники SEBIN (Боливарианская служба национальной разведки - ИФ) вывели Ледесму из его дома. Мы не знаем, где он находится. За его безопасность несет ответственность правительство", - написал он в твиттере.

Теги: Венесуэла
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