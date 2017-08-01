Власти Венесуэлы объяснили арест лидеров оппозиции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Лидеры венесуэльской оппозиции - Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма - были отправлены в тюрьму Рамо Верде, так судебные власти опасались, что они попытаются покинуть страну, передает агентство EFE.

"Из разведисточников стало официально известно, что данные граждане планировали бежать, в связи с чем ввиду срочности дела, были предприняты соответствующие меры безопасности", - заявили в суде. Таким образом, домашние аресты оппозиционеров были отменены. Ранее во вторник стало известно, что Лопес и Ледесма были задержаны в собственных домах.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в учредительное собрание, на которых, как сообщили в Национальном избирательном совете, проголосовали около 8 млн человек, или 41,5% избирателей. Учредительное собрание избирается с целью выработки изменений в конституцию станы по инициативе президента, оппозиция решительно выступает против.

Выборы состоялись на фоне многочисленных протестов, инициированных оппозиционными силами. Выборам предшествовали четыре месяца волнений и беспорядков, сопровождавших выступления оппозиции, которая призывает бойкотировать голосование. За это время погибли более 120 человек.

В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал результаты "величайшим голосованием в поддержку революции". Вместе с тем, ряд стран региона объявил, что не признает итоги голосования. США заявили, что продолжат принимать меры против венесуэльских властей.

31 июля Минфин США объявил о введении санкций в отношении Мадуро. Под санкции попадают все активы Мадуро, которые находятся или могут находиться на территориях под юрисдикцией США. Кроме того, американцам будет запрещено заключать любые сделки с Мадуро. При этом Вашингтон не стал вводить ограничительные меры против венесуэльского нефтяного сектора. Тем не менее, в США не исключают их введения в будущем.