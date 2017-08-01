Испания согласилась выдать США обвиняемого в хакерских атаках россиянина Лисова

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Национальной судебной палате Испании во вторник разрешили экстрадировать в США российского программиста Станислава Лисова, сообщает агентство EFE.

В суде пришли к выводу, что, несмотря на то, что в момент совершения хакерских атак россиянин не находился на территории США, американские судебные власти имеют право расследовать данное дело, поскольку большинство пострадавших от кибератак - именно жители США.

Кроме того, в суде отвергли аргумент защиты, утверждавшей, что данное дело политизировано: в Национальной судебной палате отметили, что в данном случае "не прослеживается ни политических, ни военных аспектов".

В США утверждают, что задержанный в Испании в начале 2017 года россиянин участвовал в создании вируса NeverQuest, при помощи которого у клиентов банков в США украли около $855 тыс.

Как сообщалось, последнее слово в данном деле будет за властями Испании, однако, как отмечают западные СМИ, в подобных случаях власти обычно оставляют решение суда в силе.