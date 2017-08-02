Трамп указал на изъяны в законе об антироссийских санкциях

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трампа, заявил в среду, что подписал закон о санкциях в отношении РФ ради сохранения национального единства.

"Несмотря на его (закона - ИФ) недостатки, я подписываю этот документ во благо национального единства. Оно отражает волю американского народа увидеть, как Россия предпринимает шаги по улучшению отношений с Соединенными Штатами. Мы надеемся на сотрудничество между нашими двумя странами по ряду основных глобальных вопросов, чтобы в этих санкциях больше не было необходимости", - говорится в заявлении Трампа, опубликованном в связи с подписанием антироссийских санкций.

Американский президент подчеркнул, что подписанный им документ содержит "значительные изъяны".

"Хотя я выступаю за жесткие меры для того, чтобы наказать и сдержать агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, этот документ имеет существенные изъяны", - заявляет Трамп.

Он подчеркнул, что некоторые положения закона и вовсе идут вразрез с американской конституцией, однако выполняться они все равно будут.

"Конгресс, торопившийся одобрить этот закон, внес ряд явно неконституционных положений", - отмечается в заявлении президента.

Например, он отметил, что пункты 253 и 257 закона "влияют на закрепленное в конституции право президента самостоятельно признавать иностранные правительства и их территориальные границы".

Недовольство президента вызвал и пункт 216, который "дает конгрессу возможность видоизменять закон по системе, которая противоречит конституции". Речь идет, в частности, о том, что для изменений в санкционном списке президент должен обязательно обратиться за разрешением в конгресс. Конгрессменам же будет отведено время для того, чтобы проанализировать предложения президента.

Ранее агентство Bloomberg, ознакомившееся с заявлением Д.Трампа, предположило, что, судя по формулировкам, администрация США оставляет за собой некоторую возможность свободной трактовки закона о санкциях.