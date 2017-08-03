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Песков назвал сложным дело выдворяемого из РФ журналиста "Новой газеты" Али Феруза

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Кремле в курсе ситуации с выдворением из РФ журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (Али Феруза), но отмечают сложный характер этого дела и отмечают в нем ряд факторов, которые нельзя оставить без внимания.

"Мы обращали на эту проблему внимание наших миграционных и иных властей, нам известно о существовании этого вопроса", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, он отметил, что "ситуация очень сложная, и ряд факторов не позволяет, скажем так, закрыть глаза на ряд нарушений, которые имеют место".

Ранее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ.

На заседании Нурматов сообщил, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергается там преследованиям.

Правозащитники просили об отмене решения суда о депортации журналиста.

Теги: Дмитрий Песков, Худоберди Нурматов, Али Феруз
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