Подруга стрелка из Лас-Вегаса вылетела в США из Манилы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэрилоу Дэнли - подруга Стивена Пэддока, который в минувший понедельник устроил стрельбу на уличном концерте в Лас-Вегасе, вылетела из столицы Филиппин Манилы в США, сообщили СМИ со ссылками на данные властей манильского аэропорта. По их сведениям, Денли прибыла на Филиппины в сентябре.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы заинтересованы в ее допросе, чтобы продвинуть расследование трагедии, унесшей жизни 59 человек, включая самого стрелка.

Мотивы, которые побудили Пэддока устроить стрельбу, пока не установлены. Внимание правоохранителей и журналистов привлек тот факт, что за несколько дней до трагедии Пэддок перевел на Филиппины около $100 тыс.

В то же время, президент США Дональд Трамп не располагает информацией о возможной связи устроившего бойню в Лас-Вегасе Пэддока с террористической группировкой ИГИЛ (запрещена в РФ).

"Не имею понятия", - сказал он на борту президентского самолета журналистам, сопровождавшим его в поездке в Пуэрто-Рико в ответ на вопрос о том, верит ли он в сообщения о таких связях. При этом Трамп назвал стрелка "больным сумасшедшим".

Ранее ИГИЛ завила, что Пэддок является "ее солдатом", однако американские правоохранители настаивают, что у них свидетельств, что стрелок имел отношение к террористической структуре.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.