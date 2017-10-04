В мире Стрельба в Лас-Вегасе

Подруга стрелка из Лас-Вегаса прилетела в США

Ее допрос поможет установить мотивы Стивена Пэддока, который застрелил почти 60 человек и ранил более 500

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мэрилоу Дэнли - подруга Стивена Пэддока, который в понедельник устроил стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, - прилетела в США из Филиппин, сообщило агентство Associated Press.

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По данным AP, которое ссылается на официальные источники, в аэропорту Лос-Анджелеса ее встретили сотрудники ФБР. Ранее сотрудники американских правоохранительных органов заявляли, что заинтересованы в допросе Дэнли в рамках расследования трагедии в Лас-Вегасе. В частности, они рассчитывают получить информацию о возможных мотивах, толкнувших Пэддока на преступление. Пока эти мотивы не установлены.

В то же время, представитель миграционной службы Филиппин подтвердила, что в момент расстрела зрителей концерта в Лас-Вегасе подруга Пэддока находилась на Филиппинах, куда она прилетела 25 сентября рейсом из Гонконга.

Внимание правоохранителей и журналистов привлек тот факт, что за несколько дней до трагедии Пэддок перевел на Филиппины около $100 тыс. В настоящее время американская сторона совместно с филиппинцами устанавливают, кому и с какой целью были переведены денежные средства.

В результате стрельбы, устроенной 64-летним американцем Пэддоком из окна отеля в Лас-Вегасе, погибли 59 человек, включая его самого - он, по данным полиции, покончил с собой. Еще более 500 человек получили ранения.

Лас-Вегас после трагедии

6 фотографий
Импровизированный мемориал в память о погибшихСтуденты университета Невады во время акции памятиОчереди у пунктов приема крови для пострадавших при стрельбеСотрудники полиции на месте происшествияПриспущенный государственный флаг в память о жертвах стрельбы в Лас-ВегасеЖители города на месте трагедии
Импровизированный мемориал в память о погибших
Теги: США, Мэрилу Дэнли, Филиппины, Стивен Пэддок
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