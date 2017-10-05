Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Канады в среду приняла "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", который также называют "законом имени Сергея Магнитского".
Согласно итогам голосования, за документ проголосовали единогласно 277 присутствующих на заседании членов Палаты общин. Всего в Палату входят 338 депутатов.
Закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.
Для того, чтобы закон вступил в силу, он должен получить одобрение верхней палаты парламента (Сената) и утверждение генерал-губернатора.
Комментируя это событие, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что "восхищена сегодняшним важным прогрессом и что эти необходимые изменения были приняты в единодушном межпартийном сотрудничестве и взаимной поддержке".
Thank you to all Parliamentarians who unanimously supported these changes, incl. @SenAndreychuk @jamesbezan for #S226 leadership+sponsorship pic.twitter.com/f7Wpc0TnCb— Chrystia Freeland (@cafreeland) 5 октября 2017 г.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа принятие в Канаде закона "имени Сергея Магнитского" и зеркально расширит санкционные списки канадцев.
Принятый закон является аналогом американского "акта Магнитского", подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.
"Дело Магнитского"
Сотрудник фонда Hermitage Capital Магнитский, арестованный по обвинению в уклонении от уплаты налогов, умер в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. Его коллеги Браудер и глава британской компании Firestone Duncan Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитский был арестован после того, как вскрыл коррупционные схемы, к которым причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.
11 июля 2013 года Тверской суд Москвы заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения по делу о неуплате налогов на сумму более 522 млн рублей путем фальсификации налоговых деклараций и незаконного использования льгот, предназначенных для инвалидов. В этом же преступлении суд признал виновным и покойного Магнитского. Через две недели после этого Россия объявила Браудера в международный розыск.
Экс-президент США Барак Обама подписал "акт Магнитского" 14 декабря 2012 года после того, так как американская сторона сочла ненадлежащим расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital в московском следственном изоляторе.
"Список Магнитского" был опубликован 12 апреля 2013 года, первоначально в него вошли 18 человек - преимущественно сотрудники правоохранительных органов, которые, по версии его составителей, имели отношение к расследованию уголовного дела в отношении Магнитского. В дальнейшем "список Магнитского" неоднократно расширялся. Кроме того, Госдепартамент США подтверждал, что помимо открыто опубликованного санкционного списка, существует закрытая часть.