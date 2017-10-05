Нижняя палата парламента Канады приняла "закон имени Сергея Магнитского"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Канады в среду приняла "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", который также называют "законом имени Сергея Магнитского".

Согласно итогам голосования, за документ проголосовали единогласно 277 присутствующих на заседании членов Палаты общин. Всего в Палату входят 338 депутатов.

Закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

Для того, чтобы закон вступил в силу, он должен получить одобрение верхней палаты парламента (Сената) и утверждение генерал-губернатора.

Комментируя это событие, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что "восхищена сегодняшним важным прогрессом и что эти необходимые изменения были приняты в единодушном межпартийном сотрудничестве и взаимной поддержке".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа принятие в Канаде закона "имени Сергея Магнитского" и зеркально расширит санкционные списки канадцев.

Принятый закон является аналогом американского "акта Магнитского", подписанного в 2012 году экс-президентом Бараком Обамой.