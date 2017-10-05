Что случилось этой ночью: четверг, 5 октября

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Нижняя палата парламента Канады в среду приняла аналог американского "акта Магнитского": 277 депутатов Палаты общин единогласно проголосовали за закон, направленный против членов иностранных правительств, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушению прав человека в своих странах. Если документ получит одобрение сената и утверждение генерал-губернатора, Канада введет персональные санкции против российских чиновников.

- Экс-губернатор Приморья Владимир Миклушевский, которого накануне отправил в отставку президент, сообщил , что поедет в Москву, где его ждет новая интересная работа. О том, что это за работа, бывший глава региона распространяться не стал.

- В Хабаровске начали проверку в отношении полицейского, который был свидетелем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. По версии следствия, он не предпринял мер, чтобы остановить драку, происходившую на его глазах. Уголовное дело на сотрудника полиции пока не завели, однако из МВД его уже уволили.

- Житель Томской области избил полицейского, чтобы попасть в тюрьму, но его отпустили под подписку о невыезде.