Подруга стрелка из Лас-Вегаса не знала о готовящейся атаке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Мэрилоу Дэнли - подруга устроившего стрельбу по посетителям концерта в Лас-Вегасе Стивена Пэддока - не знала о том, что ее сожитель готовил атаку, сообщил ее адвокат.

"Он никогда не говорил мне и не предпринимал никаких действий, которые вызвали бы у меня беспокойство, не делал такого, чтобы я каким-то образом смогла понять, что он готовит что-то ужасное, вроде того, что произошло", - зачитал журналистам заявление Дэнли ее адвокат.

В нем женщина признается, что любила Пэддока, которого знала как "доброго, нежного и спокойного человека".

Как сообщалось, в момент стрельбы, устроенной Пэддоком, Дэнли находилась на Филиппинах, откуда прибыла в США в минувшую среду. В аэропорту ее встретили сотрудники ФБР. В то же время, представитель ФБР заявил журналистам, что подруга Пэддока не задержана. Внимание правоохранителей и журналистов привлек тот факт, что за несколько дней до трагедии Пэддок перевел на Филиппины около $100 тыс. В настоящее время американская сторона совместно с филиппинцами устанавливают, кому и с какой целью были переведены денежные средства.

Как сообщил журналистам представитель полиции Лас-Вегаса, Пэддок собирал свой арсенал оружия в течение нескольких лет, но вел уединенный образ жизни. Полиция продолжает поиск людей, которые каким-то образом могли оказывать ему помощь.

В результате стрельбы, устроенной 64-летним американцем Пэддоком из окна отеля в Лас-Вегасе, погибли 59 человек, включая его самого - он, по данным полиции, покончил с собой. Еще более 500 человек получили ранения.