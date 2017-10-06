Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Москва. 6 октября. I NTERFAX. RU - Верховная рада Украины на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующий закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№7164) на пленарном заседании в пятницу поддержали 229 народных депутатов (необходимый минимум -226 голосов).

Таким образом парламент внес изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. Ранее закон должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Населенные пункты и районы, где будет действовать указанный особый прядок, определяет Верховная Рада.

В то же время документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Законопроект об особом статусе Донбасса

18 октября 2014 года закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу. Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок на указанных территориях вводился законом временно, на три года со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом № 1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были назначены на 7 декабря 2014 года.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов по решению органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.