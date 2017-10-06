В мире Кризис на Украине

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Парламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формирований

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса
Фото: ТАСС, Александр Кравченко

Москва. 6 октября. I NTERFAX. RU - Верховная рада Украины на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", соответствующий закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (№7164) на пленарном заседании в пятницу поддержали 229 народных депутатов (необходимый минимум -226 голосов).

Таким образом парламент внес изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО от 2014 года. Ранее закон должен был утратить силу 18 октября 2017 года. Населенные пункты и районы, где будет действовать указанный особый прядок, определяет Верховная Рада.

В то же время документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона (об особом порядке местного самоуправления - ИФ), в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Законопроект об особом статусе Донбасса

18 октября 2014 года закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" и вступил в силу. Рада приняла закон 16 сентября 2014 года, Порошенко подписал его 16 октября.

Особый порядок на указанных территориях вводился законом временно, на три года со дня вступления в силу.

Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом особенностей, определенных этим законом.

Согласно закону, управление в городах, селах и поселках осуществляется территориальными общинами через органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией и законами Украины.

Кроме того, полномочия местных советов и должностных лиц, избранных на внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины законом № 1680-VII, досрочно прекращаются. Внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых и городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были назначены на 7 декабря 2014 года.

Документ также определяет порядок обеспечения согласованной деятельности органов местного самоуправления этих территорий с органами центральной исполнительной власти.

Кроме того, в законе определены механизмы государственной поддержки социально-экономического развития отдельных районов этих областей через внедрение отличного от общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной деятельности, направленных на восстановление объектов промышленности, инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного потенциала, создание новых рабочих мест.

Согласно закону, государство гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной и административной ответственности и наказания лиц-участников событий в этих районах. Для охраны общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов по решению органов местного самоуправления создаются отряды народной милиции.

Теги: Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Дональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военнымиДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военными
Президент США отказался пояснять, что он имеет в видуПодробнее
В Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФВ Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФ
Стену длиной 136 км не успеют выстроить к 2018 годуПодробнее
В Белом доме заявили о возможной прослушке телефона главы администрации ТрампаВ Белом доме заявили о возможной прослушке телефона главы администрации Трампа
Во взломе обвиняют иностранных хакеровПодробнее
Стрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружиемСтрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием
Американские политики задумались об ужесточении оружейного законодательства после стрельбы в Лас-ВегасеПодробнее
Депутаты Европарламента выступили в защиту СеребренниковаДепутаты Европарламента выступили в защиту Серебренникова
Они назвали выдвинутые против режиссера обвинения политически мотивированными и потребовали его освободитьПодробнее
СБУ выдворила из Украины корреспондента НТВСБУ выдворила из Украины корреспондента НТВ
Вячеслав Немышев принудительно возвращен в РФ "из-за деятельности, наносящей вред национальным интересам Украины"Подробнее
Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"Минобороны РФ заявило о ликвидации еще семи командиров "Джабхат ан-Нусры"
Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в комеПодробнее
Эксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДРЭксперты подсчитали количество жертв в случае ядерного удара КНДР
Применив все свои боеголовки, Пхеньян сможет уничтожить 2 млн человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 октября6 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
"Омоложение" губернаторов14 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаВ РоссииСМИ узнали детали покупки Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400В миреДональд Трамп анонсировал "бурю" после разговора с военнымиВ миреВ Эстонии назвали "излишне оптимистичными" планы по строительству стены на границе с РФСпортСборные Германии и Англии завоевали путевку на ЧМ-2018В миреСтрелковая ассоциация США выступила против усиления контроля над оружием

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада на год продлила закон об особом статусе ДонбассаПарламент определил, что особый порядок самоуправления заработает после вывода из региона вооруженных формирований Подробнее

В вооруженных конфликтах в мире за год погибли или пострадали более 8 тыс. детей

В устроенном охранником пожаре в детском саду в Бразилии погибли семь человек

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений

В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийПо словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перенимать Подробнее

ДТП во Владимирской области

ДТП во Владимирской области5 фото

Попавший в ДТП под Владимиром автобус ехал в объезд поста ДПС

Глава каталонской полиции даст показания в суде о сентябрьских беспорядках

Законопроект Порошенко о реинтеграции Донбасса принят в первом чтении

Сбербанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 32 процента

Стороны конфликта в Донбассе обвинили друг друга в нарушениях "режима тишины"

Генпрокуратура потратит миллиард рублей на создание защищенной сети передачи данных

Власти КНДР возобновили работу на южнокорейских предприятиях в Кэсоне

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛПервой звездой он стал благодаря результативной игре против "Оттавы" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции