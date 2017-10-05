Глава ФСБ рассказал о выходцах из РФ среди боевиков в Идлибе

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о сложности определения того, сколько и где на территории Сирии находится боевиков-террористов из стран СНГ, в том числе из России.

"Персонально сказать, кто там находится, сложно, потому что люди перемещаются по территории Сирии из разных регионов. Они там и семьями находятся, к большому сожалению", - сказал Бортников журналистам в четверг, отвечая на вопрос по итогам совещания руководителей органов безопасности и правоохранительных органов-партнеров ФСБ в котором приняли участие представители 117 делегаций из 76 государств и четырех международных организаций.

При этом директор ФСБ подчеркнул, что "если говорить о численности лиц, находящихся в Идлибе, в этом котле, то это порядка 20 тыс. бандитов. Эта цифра прозвучала и ранее - так оно и есть".

"Там находятся и выходцы из России. Это однозначный факт. И те действия, которые осуществляются Минобороны, Воздушно-космическими силами, как раз говорят об этом", - отметил он.

Бортников сказал, что по ситуации в Сирии осуществляется обмен информацией. "Частично мы с турками обмениваемся информацией и рассматриваем сам характер отношений с точки зрения возможности эффективного воздействия на ситуацию", - сказал глава ФСБ.

По его словам, с одной стороны надо предпринять усилия, чтобы не допустить активизации боевых действий в Сирии, с другой "проводится работа профилактического характера направленная на возврат семей, женщин, детей".