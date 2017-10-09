Глава сенатского комитета увидел в политике Трампа угрозу начала мировой войны

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер заявил в интервью изданию The New York Times, что политика президента Дональда Трампа в значительной мере угрожает мировой стабильности.

По словам конгрессмена, Трамп ведет дела "словно на реалити-шоу", а угрозы президента в адрес других стран могут привести США "на путь к третьей мировой войне".

"Он меня беспокоит. Он будет беспокоить любого, кто заботится о своей нации", - подчеркнул конгрессмен.

Западные СМИ напоминают, что ранее Коркер поддерживал Трампа, однако в последние месяцы сенатор занял место одного из самых значительных критиков президента в Республиканской партии.

Кроме этого, Коркер заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года. Сам Трамп прокомментировал этот шаг словам, что у Коркера "не хватило решимости".

Накануне Трамп написал ряд сообщений на своей странице в твиттере, в которых обвинил Коркера в причастности к заключению соглашения по иранской ядерной программе. Также президент упомянул, что ранее отказался назначить Коркера на пост госсекретаря США.