Главные новости
МоскваПри пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человекаВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визВ миреНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи
В мире

Глава сенатского комитета увидел в политике Трампа угрозу начала мировой войны

Ранее сенатор Коркер поддерживал Трампа, однако недавно стал одним из самых жестких его критиков в рядах республиканцев

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета сената США по международным отношениям республиканец Боб Коркер заявил в интервью изданию The New York Times, что политика президента Дональда Трампа в значительной мере угрожает мировой стабильности.

По словам конгрессмена, Трамп ведет дела "словно на реалити-шоу", а угрозы президента в адрес других стран могут привести США "на путь к третьей мировой войне".

"Он меня беспокоит. Он будет беспокоить любого, кто заботится о своей нации", - подчеркнул конгрессмен.

Западные СМИ напоминают, что ранее Коркер поддерживал Трампа, однако в последние месяцы сенатор занял место одного из самых значительных критиков президента в Республиканской партии.

Кроме этого, Коркер заявил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на выборах 2018 года. Сам Трамп прокомментировал этот шаг словам, что у Коркера "не хватило решимости".

Накануне Трамп написал ряд сообщений на своей странице в твиттере, в которых обвинил Коркера в причастности к заключению соглашения по иранской ядерной программе. Также президент упомянул, что ранее отказался назначить Коркера на пост госсекретаря США.

Теги: Боб Коркер, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Южная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытаниюЮжная Корея отвергла предположения о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Информация о пусках, планируемых накануне 72-й годовщины Трудовой партии Кореи, появилась в западных СМИПодробнее
США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз
Визовое обслуживание прекращено после ареста сотрудника генконсульства США в СтамбулеПодробнее
На открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя АссамблеиНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя Ассамблеи
На этот пост предложены кандидатуры представителей Литвы и КипраПодробнее
В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство ИспанииВ Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании
Люди вышли на демонстрацию с испанскими и каталонскими флагамиПодробнее
Премьер Испании исключил отделение Каталонии от страныПремьер Испании исключил отделение Каталонии от страны
Глава испанского правительства отметил, что проблема Каталонии стала "битвой за Европу"Подробнее
Полиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
В ее убийстве подозревают изобретателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, с которым девушка отправилась в мореПодробнее
Российским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирами
По информации Минобороны РФ, среди уничтоженных были выходцы с Северного КавказаПодробнее
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшимЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
Специалисты пытаются убедить политиков в рациональности поступков северокорейских властейПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваПри пожаре на рынке "Синдика" пострадали три человекаВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных визВ миреНа открытии сессии ПАСЕ выберут нового председателя АссамблеиВ РоссииПлощадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. мВ РоссииЖитель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростковВ РоссииМедведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФ

Суд отказался рассматривать иск бизнесмена к АФК "Система" на 133 млрд руб.

"Коммерсантъ" узнал о планах Макрона приехать на Петербургский экономический форум

Остатки на корсчетах банков в ЦБ 9 октября снизились

Диапазон цены IPO "Обуви России" составил 140-170 руб. за акцию

Режим ЧС введен на территории горящего в Ростове-на-Дону рынка

Глава сенатского комитета увидел в политике Трампа угрозу начала мировой войны

Ранее сенатор Коркер поддерживал Трампа, однако недавно стал одним из самых жестких его критиков в рядах республиканцев Подробнее

Возбуждено дело против полицейского-очевидца убийства пауэрлифтера в Хабаровске

Более 20 кораблей Каспийской флотилии начали учения

Борис Акунин написал последний роман о Фандорине

Борис Акунин написал последний роман о ФандоринеКнига должна выйти 8 февраля 2018 года в двадцатую годовщину публикации первой книги цикла - романа "Азазель" Подробнее

En+ Group Дерипаски поменяет юрисдикцию и расширит совет директоров

Цена нефти Brent выросла до $55,75 за баррель

В Екатеринбурге взорвали банкомат Сбербанка и похитили деньги

Четыре поезда дальнего следования были задержаны из-за ДТП на переезде под Орлом

Пожар полностью ликвидирован на двух участках рынка в Ростове-на-Дону

Еще на двух ликвидировано открытое горение Подробнее

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции