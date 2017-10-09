Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата Вороненкова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству в центре Киева бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова и прокуратура передает в суд дело, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству. Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (вдовы Вороненко - ИФ)", - заявил генпрокурор на брифинге в понедельник в Киеве.

По версии Луценко, причиной "устранения" Вороненкова стали показания, которые экс-депутат дал следственным органам Украины по событиям 2013-2014 годов. Этих показаний в международных судах опасались в Москве, утверждал генпрокурор

Он также отметил, что у Тюрина были и личные мотивы устранения Вороненкова. "Заказчик имел личные мотивы для убийства - 8 лет тому назад он был гражданским мужем Максаковой, которая, как известно, на момент убийства была женой господина Вороненкова", - сказал Луценко.

В начале сентября Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, и что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сообщил тогда генпрокурор.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У него, как выяснило следствие, был сообщник - Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Он был задержан 16 июля.