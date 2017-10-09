В мире Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Украина попросит Россию выдать подозреваемого в организации убийства Вороненкова

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Гражданину России Владимиру Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На данный момент Тюрину, 58-го года рождения, объявлено подозрение по нескольким статьям УК: организация умышленного противоправного причинения смерти другому человеку, умышленное убийство по корыстным убеждениям, организация умышленного противоправного причинения смерти другому человеку - умышленное убийство, совершенное на заказ , а также совершение умышленного противоправного причинения смерти другому человеку по предварительному сговору группой лиц", - сказал Луценко на брифинге в Киеве.

Он также отметил, что в отношении Тюрина будет направлен запрос в Россию об экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил объявления его в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Согласно статье 13 кодекса Уголовного кодекса РФ, "граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Ранее сегодня Луценко сообщил о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы. В качестве заказчика он назвал Владимира Тюрина, который восемь лет назад был гражданским мужем Марии Максаковой - вдовы Дениса Вороненкова. По версии следствия, причиной устранения Вороненкова стали показания, которые экс-депутат дал следственным органам Украины по событиям 2013-2014 годов. Этих показаний в международных судах опасались в Москве, утверждал генпрокурор. Он также отметил, что у Тюрина были и личные мотивы.

В начале сентября Луценко заявлял, что украинские следователи установили личность заказчика преступления, и что он находится на территории России. "Он причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами", - сообщил тогда генпрокурор.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У него, как выяснило следствие, был сообщник - Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Он был задержан 16 июля.

Убийство Дениса Вороненкова

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Сотрудники экспертной службы на месте происшествияГильзы от пуль на месте убийстваКиевская полиция возбудила уголовное дело по факту гибели Вороненкова по статье &quot;Умышленное убийство&quot;Вдова убитого экс-депутата Мария МаксаковаСтрелявший в Дениса ВороненковаБывший депутат Госдумы Илья Пономарев
Сотрудники экспертной службы на месте происшествия
Теги: Денис Вороненков
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