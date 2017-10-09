Google заявил об оплаченной из РФ рекламе во время выборов 2016 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Google обнаружили, что связанные с Россией пользователи потратили десятки тысяч долларов на рекламу на платформах этой компании, в частности, YouTube и Gmail. Об этом пишет в понедельник The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией внутри компании.

Реклама была направлена на распространение дезинформации во время президентских выборов в США в 2016 году, сообщили собеседники газеты.

По данным издания, после выявления подобной рекламы компания начала расследование. Оно находится на начальном этапе, число рекламных постов и число переходов по ним пока неизвестно. Официального комментария Google газете не предоставила.

Google смогла выявить "российскую" рекламу на основании данных соцсети Twitter, сообщает газета. Источники указывают, что речь идет о рекламе общей стоимостью менее $100 тыс., в Google все еще выясняют, вся ли реклама связана с российской "фабрикой троллей".

Ранее соцсеть Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Вместе с тем в октябре в Facebook заявили, что исключили упоминания России из доклада о выборах в США из-за отсутствия доказательств о вмешательстве Москвы.