Facebook исключила Россию из доклада о выборах в США из-за отсутствия доказательств

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники компании Facebook намеренно исключили упоминания о России из апрельского внутреннего доклада о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, поскольку не были уверены в достоверности этой информации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.

"В тот момент, когда мы публиковали этот доклад, мы не знали наверняка, кто стоял за действиями, о которых мы говорили, и нам не хотелось приписывать их определенной стороне", - приводит издание слова источника.

Согласно газете, сотрудники Facebook, составлявшие доклад о распространении в социальной сети информации, которая могла каким-то образом повлиять на ход президентских выборов в США, использовали слово "злоумышленники" и не упоминали Россию в докладе, который был опубликован в апреле текущего года.

В начале сентября Facebook заявила, что учетные записи, использованные для распространения информации политического характера, якобы направленной на оказание влияния на результаты президентских выборов в США, были связаны с Россией. Так, соцсеть передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Facebook некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование вмешательства в выборы, и его команде.

Компании Facebook и Twitter дали согласие на участие в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета по разведке сената Конгресса США в связи с предполагаемыми попытками вмешательства в выборы.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что основатель и руководитель компании Марк Цукерберг, а также операционный директор Шерил Сэндберг, вероятно, не смогут выступить перед комитетами по разведке сената и палаты представителей Конгресса США, так в этот день будут представлять финансовую отчетность перед инвесторами компании.

Ранее на этой неделе председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил , что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в президентские выборы, исход голосования затронут не был. Берр также добавил, что члены комитета зашли в тупик с изучением досье, содержащего компрометирующие сведения на президента Дональда Трампа.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.