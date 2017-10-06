Facebook исключила Россию из доклада о выборах в США из-за отсутствия доказательств

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники компании Facebook намеренно исключили упоминания о России из апрельского внутреннего доклада о якобы имевшем место вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, поскольку не были уверены в достоверности этой информации, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании.
"В тот момент, когда мы публиковали этот доклад, мы не знали наверняка, кто стоял за действиями, о которых мы говорили, и нам не хотелось приписывать их определенной стороне", - приводит издание слова источника.
Согласно газете, сотрудники Facebook, составлявшие доклад о распространении в социальной сети информации, которая могла каким-то образом повлиять на ход президентских выборов в США, использовали слово "злоумышленники" и не упоминали Россию в докладе, который был опубликован в апреле текущего года.
В начале сентября Facebook заявила, что учетные записи, использованные для распространения информации политического характера, якобы направленной на оказание влияния на результаты президентских выборов в США, были связаны с Россией. Так, соцсеть передала подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети. Facebook некоторое время назад уже передавала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование вмешательства в выборы, и его команде.
Компании Facebook и Twitter дали согласие на участие в запланированных на 1 ноября слушаниях комитета по разведке сената Конгресса США в связи с предполагаемыми попытками вмешательства в выборы.
Агентство Bloomberg ранее сообщило, что основатель и руководитель компании Марк Цукерберг, а также операционный директор Шерил Сэндберг, вероятно, не смогут выступить перед комитетами по разведке сената и палаты представителей Конгресса США, так в этот день будут представлять финансовую отчетность перед инвесторами компании.
Ранее на этой неделе председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр заявил, что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в президентские выборы, исход голосования затронут не был. Берр также добавил, что члены комитета зашли в тупик с изучением досье, содержащего компрометирующие сведения на президента Дональда Трампа.
В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.