Google начала проверку данных о российской дезинформации во время выборов 2016 года

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американская компания Google подтверждает, что проводит проверку информации о том, что связанные с Россией люди якобы потратили десятки тысяч долларов на рекламу на платформах этой компании, в частности, YouTube и Gmail, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

"Мы ведем тщательное разбирательство попыток злоупотребления нашими системами, сотрудничаем с исследователями и другими компаниями, а также предоставим им помощь в проведении расследований", - приводит агентство выдержки из заявления руководства Google.

При этом в компании подчеркнули, что у нее "установлены строгие правила относительно рекламы, в том числе ограничения на распространение рекламы политического характера и запрет на использование для воздействия расы и религии".

Ранее в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Google смогла выявить рекламу, направленную на распространение дезинформации в ходе президентских выборов в США в 2016 году.

Источники указывают, что речь идет о рекламе общей стоимостью менее $100 тыс.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.