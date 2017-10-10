Мария Максакова высказалось по поводу дела об убийстве своего мужа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Супруга убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова Мария Максакова надеется, что суд по делу об убийстве мужа будет таким же независимым, "как и предварительное следствие по делу".

"То, что заказчиком убийства был Тюрин, доказано следствием. И я надеюсь, что суд будет таким же незаангажированным, как и следствие", - написала она в своем фейсбуке.

"Другой вопрос, если бы это преступление не было санкционировано свыше, Тюрин никогда бы на это не решился - ни из-за ревности, ни из зависти", - считает оперная певица.

Она также выразила благодарность украинскому следствию за проведённую работу.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Владимиру Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. По его словам, "криминальный авторитет и бывший гражданский муж Марии Максаковой Тюрин является заказчиком убийства в Киеве Вороненкова". Мотивы убийства, по версии следствия, были политические и личные.

Сам Тюрин считает обвинения в свой адрес бредом, а убийство Вороненкова "делом рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России".

Как сообщил "Интерфаксу" один из его адвокатов - Сергей Беляк, Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

Еще большим бредом назвал адвокат "подконтрольность Тюрина ФСБ РФ", на чем настаивают украинские правоохранители.

Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России. По российским законам он не будет выдан Украине в случае соответствующего запроса.

Согласно статье 13 Уголовного кодекса РФ, "граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".