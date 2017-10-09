Бывший гражданский муж Максаковой отверг обвинения в организации убийства Вороненкова

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бывший гражданский муж оперной певицы Марии Максаковой Владимир Тюрин не имеет отношения к убийству на Украине ее супруга, экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заявил "Интерфаксу" адвокат Сергей Беляк, ранее представлявший его интересы.

"Убийство Вороненкова - это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом", - сказал адвокат.

Защитник уточнил, что Тюрин никогда не имел никаких дел или споров с Вороненковым, которого он практически и не знал, и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой Марией Максаковой.

Еще большим бредом назвал адвокат "подконтрольность Тюрина ФСБ РФ", о которой говорят украинские правоохранители. "Настоящие организаторы просчитались в одном - что будет убит исполнитель. Ведь если бы этого не случилось, то украинским властям удалось бы прямо обвинить сотрудников ФСБ РФ, а так пришлось использовать Тюрина и сейчас он притягивается к этому делу искусственно, необоснованно и надуманно", - заключил Беляк.

По его словам, Тюрин в настоящее время проживает вместе со своими детьми в России.

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в Россию будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы депутата был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находиится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.