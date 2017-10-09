Максакова не поверила в версию об организации убийства Вороненкова ее бывшим гражданским мужем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова регулярно общалась с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным, которого на Украине считают организатором его убийства, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша (Мария Максакова - ИФ) считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы - это шок и личная трагедия", - сказал Пономарев в понедельник на совместном брифинге с генпрокурором Украины Юрием Луценко.

При этом Пономарев высказал мнение, что следствие было не ангажированным, отметив, что и он сам, и Максакова доверяют его результатам.

Пономарев также предположил, что Россия может выдать Тюрина Украине, поскольку тот имеет первое гражданство Казахстана. "Теперь есть вариант выдать этого человека (Тюрина - ИФ) РФ, поскольку он имеет гражданство Казахстана и получил российское гражданство намного позже... Согласно Конституции РФ, он может быть выдан Украине. Либо же РФ скажет, что это наш политический интерес, и откажется его выдавать и тем самым распишется с точки зрения того, кто именно был в этом заинтересован", - сказал Пономарев.

Он утверждал, что Тюрин является одним из самых известных криминальных авторитетов России, "который сейчас претендует на звание криминального короля российского мира".

Между тем россиянин Тюрин, подозреваемый украинскими правоохранительными органами в организации убийства Вороненкова, не может быть выдан по запросу Украины, поскольку Уголовный кодекс РФ этого не предполагает. Согласно статье 13 кодекса, "граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в Россию будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы депутата был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находиится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.