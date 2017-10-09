Главные новости
В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаЭкономикаПремия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруКультураФранцузский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
В России Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Максакова не поверила в версию об организации убийства Вороненкова ее бывшим гражданским мужем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова регулярно общалась с бывшим гражданским мужем Владимиром Тюриным, которого на Украине считают организатором его убийства, сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Следует подчеркнуть, что у господина Тюрина не было прямого мотива заказывать это убийство, и с самого начала, когда эта версия рассматривалась, Маша (Мария Максакова - ИФ) считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы - это шок и личная трагедия", - сказал Пономарев в понедельник на совместном брифинге с генпрокурором Украины Юрием Луценко.

В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаЧитать подробнее

При этом Пономарев высказал мнение, что следствие было не ангажированным, отметив, что и он сам, и Максакова доверяют его результатам.

Пономарев также предположил, что Россия может выдать Тюрина Украине, поскольку тот имеет первое гражданство Казахстана. "Теперь есть вариант выдать этого человека (Тюрина - ИФ) РФ, поскольку он имеет гражданство Казахстана и получил российское гражданство намного позже... Согласно Конституции РФ, он может быть выдан Украине. Либо же РФ скажет, что это наш политический интерес, и откажется его выдавать и тем самым распишется с точки зрения того, кто именно был в этом заинтересован", - сказал Пономарев.

Он утверждал, что Тюрин является одним из самых известных криминальных авторитетов России, "который сейчас претендует на звание криминального короля российского мира".

Между тем россиянин Тюрин, подозреваемый украинскими правоохранительными органами в организации убийства Вороненкова, не может быть выдан по запросу Украины, поскольку Уголовный кодекс РФ этого не предполагает. Согласно статье 13 кодекса, "граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству".

Ранее в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил журналистам, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Он отметил, что в Россию будет направлен запрос о его экстрадиции. При этом генпрокурор не исключил возможности объявления в международный розыск, а также процедуры специального заочного осуждения, если в экстрадиции будет отказано.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У убийцы депутата был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года он находиится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.

Убийство Дениса Вороненкова

7 фотографий
Сотрудники экспертной службы на месте происшествияГильзы от пуль на месте убийстваКиевская полиция возбудила уголовное дело по факту гибели Вороненкова по статье &quot;Умышленное убийство&quot;Вдова убитого экс-депутата Мария МаксаковаСтрелявший в Дениса ВороненковаБывший депутат Госдумы Илья Пономарев
Сотрудники экспертной службы на месте происшествия
Теги: Денис Вороненков, Мария Максакова, Владимир Тюрин, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Все пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезеныВсе пассажиры "ВИМ-Авиа" перевезены
Российскими и зарубежными авиакомпаниями, а также самой "ВИМ-Авиа" с 26 сентября перевезены более 36 тыс. человекПодробнее
Житель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростковЖитель Красноярска предстанет перед судом за растление 23 детей и подростков
Мужчина знакомился с детьми в социальных сетяхПодробнее
Медведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФМедведев предложил поделиться с Алжиром технологиями атомной энергетики РФ
Россия уже готовит для Алжира отраслевых специалистов-атомщиковПодробнее
Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. мПлощадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 5 тыс. кв. м
В тушении участвуют 97 человекПодробнее
В Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителяВ Дагестане началась проверка из-за задержания не пропустившего кортеж водителя
Водитель BMW X5 не уступил дорогу кортежу главы МВД республики и был задержанПодробнее
В Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарковВ Госдуме анонсировали принятие закона о запрете контактных зоопарков
Законопроект также предполагает запрет на содержание в квартирах диких животныхПодробнее
В Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митингаВ Петербурге завели дело после смерти женщины из-за опоздания скорой во время митинга
Полиция утверждает, что врачи не смогли оказать пациентке своевременную помощь из-за действий демонстрантовПодробнее
Почти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозицииПочти 40 человек задержали в Петербурге за выход на дорогу во время митинга оппозиции
Всех отпустили после устного предупрежденияПодробнее
В Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозицииВ Петербурге полиция пресекла несанкционированную акцию оппозиции
Движение автотранспорта по Литейному проспекту, ранее перекрытое полицией, возобновленоПодробнее
Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17
В больнице скончался двухлетний ребенок, заявили в администрации областиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пожар на строительном рынке в Подмосковье6 фото
08 октября
Пожар на строительном рынке в Подмосковье
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября9 фото
08 октября
Акции в поддержку Алексея Навального 7 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГенпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата ВороненковаЭкономикаПремия памяти Альфреда Нобеля по экономике присуждена Ричарду ТалеруКультураФранцузский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизниМоскваПожарные ликвидировали открытое горение в торговом центре "Синдика" у МКАДКультураБорис Акунин написал последний роман о ФандоринеВ миреСША и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз

Сгоревший ТЦ "Синдика" был застрахован в "дочке" ВТБ на 4,2 млрд руб.

Россия за 9 месяцев увеличила производство водки на 18%

Пожар на рынке в Ростове-на-Дону полностью потушен

Полицейские в Ставрополе продавали похоронному бюро информацию о погибших

Новая Зеландия закроет визовый центр в РФ

Румынка Халеп возглавила рейтинг WTA

Россиянка Шарапова вернулась в первую сотню Подробнее

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизниОн умер в парижской больнице, где находился с августа Подробнее

Неверов избран главой думской фракции "единороссов"

Ущерб от вспышки ящура в Башкирии предварительно оценили в 35-40 млн руб.

Поветкин проведет бой за титул WBO International 15 декабря в Екатеринбурге

Максакова не поверила в версию об организации убийства Вороненкова ее бывшим гражданским мужем

Организаторы "Кубка Кремля" решили попридержать wild card для Шараповой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции