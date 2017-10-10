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ЕС ужесточил санкции против КНДР

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС во вторник в рамках исполнения решения СБ ООН ужесточил санкции ЕС против КНДР, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе.

Согласно заявлению, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН.

"Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.

Также в нем говорится, что власти ЕС ведут работу над собственными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

Резолюция 2375 СБ ООН предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ также предусматривает полный запрет на экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.

Помимо этого, странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

Теги: КНДР, ЕС
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