Экс-начальник Главного штаба РВСН оценил возможности КНДР ударить по городам США

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин заявил, что в ближайшие годы Северная Корея станет обладателем полной номенклатуры ракет - от оперативно-тактических до межконтинентальных.

"В ближайшее время ракетные войска КНДР будут иметь всю номенклатуру ракет - от оперативно-тактических до межконтинентальных. На рубеже 2018-2020 годов КНДР окажется в состоянии решить задачу нанесения удара по американским базам в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал Есин, выступая на 10-й конференции Международного Люксембургского форума по недопущению ядерной катастрофы.

"4-5 лет потребуется КНДР для решения задачи нанесения удара по американским городам, что для США неприемлемо", - добавил эксперт.

По данным генерала, в настоящее время КНДР располагает баллистическими ракетами с дальностью полета от 65 до 1300 км. В стадии отработки находятся баллистические ракеты "Хвасон-10" и "Хвасон-12" с дальностью полета до 2,5 - 4 тыс. км, принятие их на вооружение возможно в 2018-2020 гг., считает Есин.

"Испытана ракета "Хвасон-14", относящаяся к классу межконтинентальных баллистических ракет. Для ее отработки и принятия на вооружение потребуется 3-4 года", - сказал эксперт.

Есин также отметил, что в КНДР разрабатывается двухступенчатая твердотопливная ракета для подлодок. Ее разработка находится на начальной стадии. "Ныне не представляется возможным говорить о сроках ее принятия на вооружение", - отметил эксперт.

Ресурсы и потенциал

В КНДР к настоящему времени создана научная и промышленная база для производства ядерного оружия, отметил Есин.

По его словам, в настоящее время Северная Корея может иметь 20-30 ядерных взрывных устройств имплозивного типа.

Эксперт добавил, что модернизация северокорейского ядерного оружейного комплекса была завершена в 2015 году с дальностью полета носителей от 65 до 1300 км. По его данным, имеющиеся у КНДР ядерные боеприпасы используются для снаряжения авиабомб и головных частей баллистических ракет.

"Ядерный оружейный комплекс КНДР может производить до 7 ядерных боеприпасов в год", - отметил Есин, добавив, что эти возможности "могут возрасти до 10 ядерных боеприпасов в год".

Как снизить напряженность

Генерал отметил, что "КНДР за последние два года резко активизировала свои ядерную и ракетную программу, со своей стороны, США и Южная Корея подогревают ситуацию проведением учений по сценарию смены режима на севере Корейского полуострова".

Для решения северокорейской ядерной проблемы Есин предложил снизить напряженность на Корейском полуострове, чтобы не допустить так называемой "войны по ошибке".

"Первый шаг на этом пути - реализация российско-китайской инициативы, предусматривающей остановку ядерных и ракетных испытаний в КНДР и проведения американо-южнокорейских учений", - сказал Есин.

"Лишь после двойного замораживания могут появиться основания для диалога. Формат переговоров должен быть всеобъемлющим, без каких-либо условий", - заявил генерал.

"На первом этапе возможно промежуточное решение: КНДР приостановит ядерную программу, скажем, на 10 лет, в обмен на обещание неприменения силы. Чтобы это состоялось, США должны отказаться от идеи выхода из соглашений по иранской ядерной программе", - сказал Есин.

"Другой вопрос - удастся ли склонить Пхеньян к этой сделке. Это будет зависеть от отношений с США. Если в них сохранится конфликтный потенциал, сделка не состоится", - предупредил эксперт.