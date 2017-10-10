Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 15 человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число жертв лесных пожаров, бушующих на севере американского штата Калифорнии, увеличилось до 15 человек, оно может возрасти, пишет газета The Washington Post со ссылкой на данные властей.

По информации издания, пожары уничтожили более 100 тыс. акров земли (примерно 405 кв.км - ИФ), не менее 2 тыс. домов и коммерческих зданий в северной части штата. В результате пожара погибли 15 человек, 200 пропали без вести, 25 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться.

Власти заявили, что "они готовятся к дальнейшим смертельным исходам", говорится в сообщении.

Ранее телекомпания CNN передавала, что число жертв природных пожаров на севере Калифорнии возросло до 10 человек. Губернатор Калифорнии ввел режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата.