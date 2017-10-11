Суд в Греции согласился выдать Винника России

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Суд в Салониках в среду удовлетворил запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче россиянина Александра Винника, обвиняемого в РФ в мошенничестве.

"Суд согласился с желанием Винника и принял решение выдать его России, но юридически сейчас это невозможно, так как есть удовлетворенный запрос США", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Илиас Спирлиадис.

Он уточнил, что сегодняшнее решение по сути формальное, так как точку в этом вопросе поставит Верховный суд Афин и министр юстиции Греции.

Дата рассмотрения апелляции на решение об экстрадиции Винника в США, в Верховном суде Греции пока не назначена, уточнил адвокат.

26 июля агентство Associated Press сообщало, что власти Греции задержали гражданина РФ, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 млрд. Позже в полиции пояснили, что операция по задержанию 38-летнего мужчины прошла при поддержке США на севере Греции.

Греческие полицейские утверждают, что россиянин руководил преступной группировкой, управляющей "одним из крупнейших в мире сайтов, через который совершаются киберпреступления". С 2011 года он сумел "отмыть" минимум $4 млрд, используя биткойны. По данным американской стороны, россиянин использовал площадку, носившую название BTC-e.

В свою очередь, российские правоохранительные органы также добиваются выдачи Винника, обвиняемого на родине в крупном мошенничестве.

По ходатайству следователя 11 августа Останкинский суд Москвы санкционировал заочный арест Винника.

Объявленный в международный розыск Винник обвиняется по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

По словам Спирлиадиса, его подзащитный не признает обвинений американских властей в отмывании $4 млрд. "Обвинения, предъявленные ему в США, он не признает. Относительно обвинений российской стороной он не высказывался, но на экстрадицию на родину согласен", - резюмировал ранее греческий адвокат.