Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалют
В мире

Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и торгпредстве в США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Посольство России потребовало вернуть на место российские флаги, которые были сняты властями США со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне.

"Мы требуем незамедлительного возврата российских флагов на здания Консульства РФ в Сан-Франциско и Торгпредства РФ в Вашингтоне, предотвращения подобных действий в будущем", - говорится в англоязычном твиттере посольства.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне сообщил "Интерфаксу", что российские флаги были убраны со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне. В дипмиссии "потребовали прекратить провокационные антироссийские действия".

Посольство также выразило решительный протест в связи с тем, что власти США убрали российские флаги с дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - говорилось в заявлении посольства.

В твиттере посольства размещены фотографии дипломатических объектов без российских флагов.

Теги: США, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутникКомпания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник
Первая ступень ракеты-носителя села на плавучую платформуПодробнее
Власти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерахВласти США обвинили антивирус Касперского в поисках секретных даных на компьютерах
Ранее "Лаборатория Касперского" опровергла информацию о подобных функциях своих программПодробнее
Возле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полыньяВозле Антарктиды через 40 лет снова открылась огромная полынья
Ученые пока не могут объяснить причины возникновения полыньи в сотнях километрах от границы льда и моряПодробнее
В Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с КаталониейВ Испании изучат возможность реформы конституции для завершения кризиса с Каталонией
По данным оппозиции, будет решаться вопрос о том, каким образом "Каталония может остаться в составе Испании, а не покинуть ее"Подробнее
Трамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 разТрамп заявил о желании увеличить ядерный арсенал США в 10 раз
По данным источника NBC News, после встречи, где было сделано это высказывание, госсекретарь США назвал Трампа "придурком"Подробнее
Сирия будет требовать роспуска возглавляемой США коалицииСирия будет требовать роспуска возглавляемой США коалиции
По мнению главы сирийского МИД, США используют коалицию для разрушения Сирии и затягивания войныПодробнее
Суд в Греции согласился выдать Винника РоссииСуд в Греции согласился выдать Винника России
Ранее суд в Салониках решил его выдать США - создавшуюся коллизию будет решать Верховный суд Афин и министр юстиции ГрецииПодробнее
Минобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в СирииМинобороны РФ получило снимки техники боевиков рядом с базой США в Сирии
В российском ведомстве заявили, что США превращают свою базу на юге Сирии в "черную дыру"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПресс-секретарь Роскомнадзора стал фигурантом уголовного дела о мошенничествеЭкономикаФАС проведет проверку ценообразования на новые модели iPhoneЭкономикаВ России собрались ограничить сумму покупки криптовалютВ миреСуд в Греции согласился выдать Винника РоссииКультураBAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академииЭкономикаEbay оценила потери бюджета от введения НДС для иностранных онлайн-ритейлеров

Трамп назвал Клинтон плохим кандидатом для президентских выборов

Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и торгпредстве в США

Более 10 человек погибли при взрыве в кафе в Ираке

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил двухкилометровый столб пепла

Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутник

Компания SpaceX успешно запустила новый коммуникационный спутникПервая ступень ракеты-носителя села на плавучую платформу Подробнее

В сенате США раскритиковали Трампа за задержку введения санкций против РФ

Закон о санкциях был подписан в августе Подробнее

Власти США сняли российские флаги с торгпредства РФ в Вашингтоне

Дональд Трамп выдвинул Кирстен Нильсен на пост министра внутренней безопасности

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции