Посольство России потребовало вернуть флаги РФ на генконсульстве и торгпредстве в США

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Посольство России потребовало вернуть на место российские флаги, которые были сняты властями США со зданий российского генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства РФ в Вашингтоне.

"Мы требуем незамедлительного возврата российских флагов на здания Консульства РФ в Сан-Франциско и Торгпредства РФ в Вашингтоне, предотвращения подобных действий в будущем", - говорится в англоязычном твиттере посольства.

Ранее пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне сообщил "Интерфаксу", что российские флаги были убраны со здания торгового представительства РФ в Вашингтоне. В дипмиссии "потребовали прекратить провокационные антироссийские действия".

Посольство также выразило решительный протест в связи с тем, что власти США убрали российские флаги с дипломатических объектов РФ в Сан-Франциско.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг", - говорилось в заявлении посольства.

В твиттере посольства размещены фотографии дипломатических объектов без российских флагов.