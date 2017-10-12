Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственности

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Посол России в США Анатолий Антонов в связи со снятием флагов РФ в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне призвал американские власти прекратить захват российской дипломатической собственности, сопровождающийся оскорбительными действиями.

"Рассматриваем это как крайне недружественные шаги, сделанные вразрез звучавшим ранее от официального Вашингтона заверениям в желании налаживать двусторонние отношения. Подобные шаги только осложняют российско-американский диалог. Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне", - сказал Антонов в интервью СМИ, текст которого распространила пресс-служба посольства.

"Требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями. Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. И не допускать подобного впредь", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов дипломатической недвижимости РФ в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне сняты российские флаги.

"Ранее эти здания были фактически захвачены властями США. В нарушение норм международного права, двусторонних соглашений и американского законодательства", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что Россия "выступала и выступает за налаживание прагматичного двустороннего сотрудничества с Соединенными Штатами Америки".

"Мне приходились неоднократно говорить, мы твердо уверены, что такое взаимодействие двух великих держав отвечает чаяниям международного сообщества", - отметил российский посол в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).