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Минобороны РФ получило снимки размещенной рядом с базой США в Сирии техники боевиков

В российском ведомстве заявили, что США превращают свою базу на юге Сирии в "черную дыру"

Минобороны РФ получило снимки размещенной рядом с базой США в Сирии техники боевиков
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Российские военные располагают материалами, подтверждающими размещение техники боевиков возле американской базы в Эт-Танфе в Сирии, заявил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, не типичными для США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК и безоткатными орудиями", - сказал Конашенков.

"Мы уже обращали внимание американских коллег о превращении незаконно развернутой ими на юге Сирийской Арабской Республики базы в черную дыру", - добавил военный.

Выдвинутые против США обвинения

Ранее военный заявлял, что в ночь на 28 сентября около 300 боевиков ИГ из района населенного пункта Рукбан на десятках внедорожниках выдвинулись к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс.

"Причем, - отметил Конашенков, - крупный отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск в районах населенных пунктов Харбат аш-Шхеми и Эль-Басири вовсе не по везению, а имея на руках совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря воздушной разведки, обработанной специалистами, и затем заботливо переданные для осуществления диверсионно-террористических акций".

С рассветом этот отряд террористов попытался захватить господствующие высоты вокруг населенного пункта Эль-Карьятейн.

По словам Конашенкова, со 2 на 3 октября произошел новый инцидент - около 600 боевиков из лагеря беженцев "Рукбан" в подконтрольной США зоне Эт-Танф въехали и проникли в южную зону деэскалации в провинции Деръа.

По данным Минобороны РФ, 600 боевиков выехали из лагеря "Рукбан" на внедорожниках в западном направлении. "Преодолев на автомобилях более 300 километров, колонна въехала через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-иорданской границе в южную зону деэскалации в провинции Деръя.

"По очередному странному совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две колонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн - в населенный пункт Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь и прежде всего медикаменты были выгружены и находятся у приехавших из Эт-Танфа боевиков. По имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих" ячеек Джабхат-ан-Нусры (запрещенная в РФ группировка)", - сказал Конашенков.

"Стокилометровая "черная дыра"

Ранее в октябре в Минобороны уже заявляли о вылазках террористов ИГ в Сирии из города с военной базой США.

"Эт-Танф превратился в стокилометровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ", - сказал Конашенков.

Он отметил, что главным препятствием для разгрома ИГ в Сирии является не боеспособность террористов, а поддержка экстремистов и заигрывание с ними США.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ведомая Соединенными Штатами международная коалиция "науськивает" террористов в этой стране, устраивая опасные провокации против российских военных.

"В Сирии к ведомым США силам масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", - сказал министр в интервью межарабской газете "Аш Шарк Аль-Аусат"

Теги: Сирия, Россия, США
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