В южнокорейский порт зашла американская атомная подлодка c крылатыми ракетами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк", в пятницу зашла в южнокорейский порт Пусан, сообщило командование американскими военно-морскими силами в Южной Корее.

Южнокорейские СМИ отмечают, что подлодка "Мичиган " способна наносить высокоточные ракетные удары по всем целям на всей территории КНДР.

Ожидается, что "Мичиган" примет участие в начинающихся 16 октября совместных учениях кораблей ВМС США и Республики Корея, которые пройдут вблизи Корейского полуострова.

Накануне в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк".