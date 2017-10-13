Вашингтон пообещал вернуть России флаги со здания консульства в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США готовы вернуть российские флаги, спущенные со здания консульства России в Сан-Франциско и торгпредства РФ в Вашингтоне, в Москву, заявила в четверг в ходе брифинга в Госдепартаменте США Хизер Нойерт.

"Я могу сказать, что российские флаги со здания российского консульства в Сан-Франциско были спущены с уважением, они хранятся в безопасности", - заявила она.

"Я могу сказать, что флаг здесь, в Вашингтоне, был также снят и на данный момент находится в сохранности в здании. Российские власти уведомлены, что мы сможем вернуть эти флаги, когда это будет удобно", - добавила Нойерт.

Представитель Госдепартамента добавила, что "в мире нет страны, которая с бОльшим почтением, (чем США - ИФ), относится к своему флагу и флагам других наций".