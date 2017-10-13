В мире

Что случилось этой ночью: пятница, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В шведском городе Треллеборге произошла стрельба. Четыре человека пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция преследует подозреваемых.

- Один из торговых центров подмосковного Чехова загорелся сегодня ночью. Пожар распространился на всю площадь здания, а его кровля обвалилась. Огонь удалось локализовать.

- The Wall Street Journal узнала, что Дональд Трамп не подтвердит выполнение Ираном ядерного соглашения. Это значит, что в ближайшее время с Ирана не снимут санкции.

- США пообещали вернуть российские флаги, снятые со зданий консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
США пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФСША пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФ
Представитель госдепа подчеркнула, что ее страна с уважением относится к флагам других нацийПодробнее
Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашенияПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения
Если выполнение соглашения подтвердят, с Ирана можно будет снять санкцииПодробнее
Несколько человек пострадали из-за стрельбы в ШвецииНесколько человек пострадали из-за стрельбы в Швеции
За подозреваемыми отправились в погонюПодробнее
Нетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за СШАНетаньяху распорядился о подготовке выхода Израиля из ЮНЕСКО вслед за США
Премьер-министр Израиля назвал организацию "театром абсурда"Подробнее
В КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав РоссииВ КНДР заявили о признании вхождения Крыма в состав России
Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне и показало отсканированные страницы изданного в Северной Корее географического атласаПодробнее
Полиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера ВайнштейнаПолиция Нью-Йорка возобновит дело 13-летней давности против продюсера Вайнштейна
Подробности дела, а также имя человека, подавшего заявление, пока не раскрываютсяПодробнее
В Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британкаВ Сирии убита воевавшая на стороне ИГ британка
Женщина уехала в Сирию вслед за своим мужем и вместе с 12-летним сыном повторила его судьбуПодробнее
Посол России призвал власти США прекратить захват российской собственностиПосол России призвал власти США прекратить захват российской собственности
Он также потребовал вернуть снятые флаги РФ на здания диппредставительствПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 октября8 фото
12 октября
Фотохроника 12 октября
Фотохроника 11 октября6 фото
11 октября
Фотохроника 11 октября
Умер Аллан Чумак8 фото
10 октября
Умер Аллан Чумак
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: пятница, 13 октябряВ миреНесколько человек пострадали из-за стрельбы в ШвецииВ миреПрезидент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашенияВ миреСША пообещали вернуть флаги со зданий консульства и торгпредства РФЭкономикаЦБ ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублейВ РоссииСумку с деньгами Улюкаеву передали рядом с гаражами "Роснефти"

Фондовые индексы США снизились с рекордных уровней в четверг

Нефть выросла после существенного падения накануне

"Роснефть" поставила на баланс ГКЗ 81 млн т нефти на Хатанге

У прохожего в центре Москвы отобрали рюкзак с $200 тыс

РФ собралась поставить С-400 Саудовской Аравии

Gett пожаловался в ФАС на отслеживание со стороны "Яндекс.Такси"

Что случилось этой ночью: пятница, 13 октября

В Киеве строители во время земляных работ обнаружили снаряд времен войны

Российские военные доставили беженцам из сирийского Эр-Растана партию гумпомощи

Подростки избили школьницу в Чите

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 30 человек

Два человека пострадали при аварии с пассажирским теплоходом в ХМАО

Два человека пострадали при аварии с пассажирским теплоходом в ХМАО"Метеор" сел на мель в Березовском районе Подробнее

Гражданин Киргизии вербовал жителей Хабаровска в ряды террористов

Минобороны РФ дало прогноз развития американской ПРО

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции