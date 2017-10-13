Что случилось этой ночью: пятница, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В шведском городе Треллеборге произошла стрельба. Четыре человека пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии. Полиция преследует подозреваемых.

- Один из торговых центров подмосковного Чехова загорелся сегодня ночью. Пожар распространился на всю площадь здания, а его кровля обвалилась. Огонь удалось локализовать.

- The Wall Street Journal узнала, что Дональд Трамп не подтвердит выполнение Ираном ядерного соглашения. Это значит, что в ближайшее время с Ирана не снимут санкции.

- США пообещали вернуть российские флаги, снятые со зданий консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.