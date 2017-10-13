Президент США не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По словам представителей американской власти, решение Трампа не означает, что США выйдут из соглашения. Президент также изложит более широкую политику по Ирану, отмечают источники.

Кроме того, ожидается, что американский лидер не будет просить Конгресс возобновлять санкции против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению проблемы Ирана.

Если Трамп придет к выводу о несоответствии ядерной сделки с Ираном американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса США. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены в связи с заключением СВПД.

В соответствии с законодательством США, вопрос о дальнейшем действии ограничительных мер в отношении Тегерана будет приниматься большинством голосов членов конгресса. Если законопроект о разморозке санкций против Ирана будет принят, то затем он будет направлен на подпись Трампу.