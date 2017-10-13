Примкнувшая к сирийским боевикам детская писательница из Мурманска погибла

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Сирии погибла примкнувшая к "Исламскому государству" (запрещенная в РФ группировка) уроженка Мурманска Дарья Ицанкова, в прошлом риелтор и детская писательница, сообщают сирийские СМИ.

О смерти женщины написал в твиттере сирийский журналист. По его информации, Ицанкова погибла "предположительно в сентябре" в результате авиаудара. "На границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Цинковой(...) Скорее всего, вместе с ней и ее дети погибли", - написал он.

В понедельник канал RT сообщил об уроженке Мурманска, которая работала в Заполярье риелтором, а затем переехала во Владимирскую область и работала в издательстве, писала детскую литературу. Она трижды была замужем. Издание утверждает, что третий раз мурманчанка вышла замуж за боевика из Канады и родила от него дочь. Впоследствии ее муж был ликвидирован в Дагестане. Ребенка от второго брака женщина похитила и увезла с собой.

Женщина погрузилась в ислам в 2010 году, неоднократно выезжала в Дагестан, а после в Ирак, занималась организацией сбора денег для ИГ, под ее руководством другие женщины продавали детские вещи и мыло ручной работы, а выручку направляли боевикам.