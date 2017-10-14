Сирийская армия освободила город Меядин от боевиков

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сирийские правительственные войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ (запрещена в РФ) в городе Меядин, он полностью освобожден, сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

"Штурмовые подразделения сирийской армии под командованием генерала Хасана Сухела, сломив ожесточенное сопротивление террористов в центральных и южных кварталах, полностью освободили город", - сказал Конашенков

По его словам, сейчас отряды Сухела при поддержке ВКС РФ развивают наступление.

Генерал отметил, что "успешные действия сирийской армии по разгрому последнего плацдарма ИГ на востоке Сирии резко контрастируют со ступором, в котором уже не один месяц находится возглавляемая США "международная коалиция", увязшая в Ракке".

"Используемые США и коалицией ковровые бомбардировки жилых кварталов с людьми и сознательное уничтожение всех естественных источников водоснабжения в Ракке не принесли пока ничего, кроме многотысячных жертв "освобождаемого" населения и ярких примеров безграмотного планирования данной военной операции", - заявил Конашенков.

Он отметил, что Меядин является крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

"За последнюю неделю к нему были стянуты самые боеспособные резервы из ИГ из Ирака. Поэтому разгром террористов в Меядине создал необходимые условия для перерастания тактического успеха сирийских войск в оперативный", - подчеркнул Конашенков.