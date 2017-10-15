Жээнбеков получил на выборах президента Киргизии уже 54% голосов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков продолжает лидировать на выборах президента.

В ЦИК Киргизии сообщили "Интерфаксу", что по итогам предварительного подсчета данных Жээнбеков получает 54% голосов из 1,4 млн. проголосовавших.

Соперник Жээнбекова, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов получает 33,65 % голосов избирателей.

Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов всех избирателей от числа принявших участие в выборах. В ином случае назначается второй тур.

Таким образом, согласно предварительным данным подсчета голосов на выборах президента Киргизии, второго тура не будет.

Явка на выборах президента Киргизии составила 54%. При этом в Киргизии нет порога явки, выборы считаются состоявшимися при любой активности избирателей.

В выборах президента Киргизии них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.