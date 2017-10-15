На выборах президента Киргизии лидирует Сооронбай Жээнбеков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков лидирует на выборах президента республики.

В ЦИК Киргизии сообщили "Интерфаксу", что по итогам предварительного подсчета данных, полученных по системе автоматического подсчета голосов, за Жээнбекова проголосовали более 730 тысяч избирателей.

Основной соперник Жээнбекова, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов получает 460 тысяч голосов.

В воскресение в Киргизии проходят выборы президента. В них участвуют 11 кандидатов, среди них сразу три бывших премьер-министра: Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев.

Победителем признается тот кандидат, кто в первом туре голосования сумеет набрать свыше половины голосов всех избирателей от числа принявших участие в выборах. В ином случае назначается второй тур.

Вместе с тем официальные итоги выборов президента Киргизии подводятся на основании не автоматического, а ручного подсчета голосов.

На выборах в Киргизии отсутствует порог явки, они признаются состоявшимися при любой активности избирателей.

Принять участие в голосовании могли только те граждане, которые прошли биометрическую регистрацию. На выборах были открыты 2 тыс. 375 избирательных участков. Общее количество избирателей составляет 3 млн 25 тыс. 770 человек.

Полномочия действующего президента Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря, и он не имеет права повторно баллотироваться.