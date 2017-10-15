В Киргизии завершилось голосование на выборах президента

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - На выборах президента Киргизии завершилось голосование, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 по Москве), по данным ЦИК, на 17:00 (14:00 по московскому времени) явка избирателей составила 40,12%.

Эксперты отмечают, что на выборах президента Киргизии наиболее активно проголосовали город Ош и Таласская область (север Киргизии). Политологи объясняют это тем, что основные претенденты на пост президента являются выходцами из этих регионов.

Кандидат от пропрезидентсткой Социал-демократической партии Киргизии (СДПК), экс-премьер республики Сооронбай Жээнбеков является выходцем из Ошской области, с 2011 по 2015 год был губернатором указанной области.

Оппозиционный кандидат, лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Омурбек Бабанов является уроженцем Таласской области. Его отец когда-то возглавлял один из самых богатых колхозов Советской Киргизии.

В ЦИК Киргизии сообщили, что активность избирателей на этих выборах хорошая. Представители Центризбиркома пояснили, что предварительные итоги голосования через автоматические считывающие урны (АСУ) будут получены в ближайшее время.

Ранее в правительственном штабе по выборам президента Киргизии сообщили "Интерфаксу", что выборы прошли в стабильной обстановке. Серьезных нарушений, влияющих на ход и результаты голосования, не зафиксированы, отметили в штабе.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. На выборах были открыты 2 тыс. 375 избирательных участков. Общее количество избирателей составляет 3 млн 25 тыс. 770 человек.