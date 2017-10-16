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Bloomberg сообщил о планах Facebook нанимать чиновников и разведчиков

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook намерена нанять сотрудников, обладающих допуском к секретной информации, сообщает агентство Bloomberg. Таким образом социальная сеть планирует бороться с возможными попытками иностранных государств влиять на общественное мнение и на будущие выборы в США.

В Facebook считают, что у сотрудников, имеющих допуск к секретной информации, будет конкурентное преимущество в борьбе с потенциальными угрозами - они смогут получать актуальную информацию о них от администрации США, что поможет оперативно отслеживать подозрительную активность в соцсети.

Допуск к секретной информации обычно имеют работники правительственных организаций, сотрудники разведки, а также подрядчики из коммерческого сектора - в тех случаях, когда их деятельность касается чувствительных вопросов государственной важности. При уходе с такой работы, допуски прекращают действовать, но, как отмечает один из собеседников агентства, их можно возобновить, если Facebook направит соответствующий запрос.

Сотрудничество с людьми, имеющими допуск к секретной информации, - распространенная практика в США. Спрос на них вырос за последние несколько лет, отмечает Bloomberg.

Политическая реклама

7 сентября Facebook сообщила, что идентифицировала примерно 470 недостоверных учетных записей, которые социальная сеть связывает с Россией и через которые были распространены тысячи сообщений политического характера в период с июня 2015 года по май 2017 года.

С этих учетных записей распространялись политические сообщения на спорные темы, такие как иммиграция, контроль за оружием, защита прав сексуальных меньшинств и другие, заявил начальник службы безопасности социальной сети Facebook Алекс Стамос.

Позже стало известно, что приписываемая России реклама в Facebook демонстрировалась пользователям в штатах Мичиган и Висконсин. Оба эти штата являлись ключевыми для победы президента США Дональда Трампа на президентских выборах, поскольку в Висконсине его отрыв от соперницы Хиллари Клинтон составил всего около 22,7 тыс. бюллетеней, а в Мичигане он набрал примерно на 10,7 тыс. голосов больше, чем экс-госсекретарь США и кандидат от Демократической партии.

Тем не менее председатель комитета по разведке сената США Ричард Берр 4 октября заявил, что, несмотря на якобы имевшие место попытки России вмешаться в президентские выборы, исход голосования затронут не был.

3 октября Facebook передала подборку из 3 тысяч рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Facebook также передала данные о платной рекламе спецпрокурору Роберту Мюллеру, который курирует расследование вмешательства в выборы, и его команде.

Комитет по разведке намерен опубликовать компиляцию политической рекламы в открытом доступе не раньше 1 ноября, когда пройдут слушания с участием представителей Facebook и Twitter.

Теги: Facebook
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