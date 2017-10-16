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Делегации КНДР передала Матвиенко послание Ким Чен Ына на корейском

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына, которое ей передал глава северокорейской делегации, содержится реакция руководителя этой страны на выступление президента США Дональда Трампа в ООН.

"Здесь нет никакой сенсации. Просто нам был передан на корейском языке оригинал реакции руководителя Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ына на выступление президента США господина Трампа в Организации Объединенных Наций", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник по итогам встречи с делегацией КНДР "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза, которая проходит в Петербурге.

По ее словам, это заявление уже частями публиковалось, а в переданном ей документе - полный текст.

Ранее в понедельник сообщалось, что заместитель председателя Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко передал ей заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына. Встреча проходила в Санкт-Петербурге "на полях" ассамблеи Межпарламентского союза.

"Высший руководитель нашей партии и государства, уважаемый товарищ Ким Чен Ын опубликовал заявление председателя Государственного совета. Мне поручено это заявление передать вам", - сказал Ан Дон Чхун на встрече.

Теги: Северная Корея, Ким Чен Ын, КНДР
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